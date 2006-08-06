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Телевизор Erisson 2106 шасси A3Y111-01 (3Y11) нет запуска БП, идикатор пульсирует
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17.01.2012, 00:23
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#1
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Новичок
Регистрация: 22.04.2011
Сообщений: 98
Репутация: 18
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Телевизор Erisson 2106 шасси A3Y111-01 (3Y11) нет запуска БП, идикатор пульсирует
Добрый вечер всем, причина такая стоял STR G6653 с расколотом корпусом и пробитый предохранитель, поставил родную STR G6653 заменил оптопару РС817 проверил R610(680 Oм) а запуска БП нет индикатор только пульсирует с быстрой частотой и все, по схеме все проверил все по номиналу, что еще смотрет? подскажите пожалуста, заранее благодарен.
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Оценка
0
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17.01.2012, 01:39
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#2
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Специалист
Регистрация: 06.08.2006
Сообщений: 936
Репутация: 206
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Проверяйте дужурку, а потом уже всё остальное ... .
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http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s
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Оценка
+1
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Продолжаем испытывать на прочность литиевые химические источники тока (ХИТ) Fanso. Наши постоянные читатели знают, что мы время от времени проводим тестирование литиевых батареек в различных условиях. Недавний эксперимент состоял в тестировании отдельных типов литиевых батареек Fanso в режиме постоянного разряда при нормальных условиях (25ºС). На этот раз мы обзавелись морозильной камерой и готовы начать испытание выбранных образцов батареек при температуре -40°С в импульсном режиме.
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17.01.2012, 09:07
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#3
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Эксперт
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 3,521
Репутация: 938
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Цитата:
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Сообщение от ЮЛАЙ
индикатор только пульсирует с быстрой частотой и все, по схеме все проверил все по номиналу, что еще смотрет?
Смотри КЗ во вторичных, найдёшь/устранишь- и частота будет помедленней.
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Оценка
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17.01.2012, 15:08
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#4
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Эксперт
Регистрация: 26.12.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,643
Репутация: 948
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Отпаивай по одной ноге все резисторы и диоды и проверяй по схеме, в первую очередь R600, R609, поменяй электролит в первичке С609. Проверь нет ли коротышей во вторичке, прозвони диоды не выпаивая D607, D608, D640, D641.
Отключи строчную развертку, и нагрузи БП лампой Ватт 60, и копай дальше.
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Оценка
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17.01.2012, 16:54
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#5
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Гуру
Регистрация: 10.11.2011
Адрес: Taganrog
Сообщений: 8,433
Репутация: 2197
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Обязательно ко всему выше сказанному-проверь обвязку STRки все мелкие эл-литы меняй!
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Оценка
+1
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17.01.2012, 20:55
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#6
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Новичок
Регистрация: 22.04.2011
Сообщений: 98
Репутация: 18
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спасибо всем проблема решена, причина была заменой кондера С615 (222H) по цепи +В, отключил СР повесил лампу 75Вт и увидел искры на этом кондере, как бы замыкало, заменил на 222к 2kv все ОК.
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Оценка
0
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