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Телевизор Erisson 2106 шасси A3Y111-01 (3Y11) нет запуска БП, идикатор пульсирует

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Старый 17.01.2012, 00:23 #1
ЮЛАЙ
Новичок
 
Регистрация: 22.04.2011
Сообщений: 98
Репутация: 18
ЮЛАЙ Новичок
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По умолчанию Телевизор Erisson 2106 шасси A3Y111-01 (3Y11) нет запуска БП, идикатор пульсирует
Добрый вечер всем, причина такая стоял STR G6653 с расколотом корпусом и пробитый предохранитель, поставил родную STR G6653 заменил оптопару РС817 проверил R610(680 Oм) а запуска БП нет индикатор только пульсирует с быстрой частотой и все, по схеме все проверил все по номиналу, что еще смотрет? подскажите пожалуста, заранее благодарен.
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Старый 17.01.2012, 01:39 #2
Borodach
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Проверяйте дужурку, а потом уже всё остальное ... .
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Старый 17.01.2012, 09:07 #3
gauptmann
Эксперт
 
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Цитата:
Сообщение от ЮЛАЙ Посмотреть сообщение
индикатор только пульсирует с быстрой частотой и все, по схеме все проверил все по номиналу, что еще смотрет?
Смотри КЗ во вторичных, найдёшь/устранишь- и частота будет помедленней.
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Старый 17.01.2012, 15:08 #4
Alex-A-N
Эксперт
 
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Отпаивай по одной ноге все резисторы и диоды и проверяй по схеме, в первую очередь R600, R609, поменяй электролит в первичке С609. Проверь нет ли коротышей во вторичке, прозвони диоды не выпаивая D607, D608, D640, D641.
Отключи строчную развертку, и нагрузи БП лампой Ватт 60, и копай дальше.
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Старый 17.01.2012, 16:54 #5
alexzand
Гуру
 
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Обязательно ко всему выше сказанному-проверь обвязку STRки все мелкие эл-литы меняй!
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Старый 17.01.2012, 20:55 #6
ЮЛАЙ
Новичок
 
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Репутация: 18
ЮЛАЙ Новичок
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спасибо всем проблема решена, причина была заменой кондера С615 (222H) по цепи +В, отключил СР повесил лампу 75Вт и увидел искры на этом кондере, как бы замыкало, заменил на 222к 2kv все ОК.
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