Телевизор Erisson 2106 шасси A3Y111-01 (3Y11) нет запуска БП, идикатор пульсирует

Тестируем литиевые батарейки Fanso при температуре -40°С Продолжаем испытывать на прочность литиевые химические источники тока (ХИТ) Fanso. Наши постоянные читатели знают, что мы время от времени проводим тестирование литиевых батареек в различных условиях. Недавний эксперимент состоял в тестировании отдельных типов литиевых батареек Fanso в режиме постоянного разряда при нормальных условиях (25ºС). На этот раз мы обзавелись морозильной камерой и готовы начать испытание выбранных образцов батареек при температуре -40°С в импульсном режиме. Подробнее о тестировании »